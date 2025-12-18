【ワシントン＝阿部真司】米軍は１７日、東太平洋の公海上で麻薬を密輸しようとしていた船を攻撃し、乗組員４人を殺害したと発表した。トランプ米政権は密輸対策を名目に、最新型原子力空母などをベネズエラ周辺に展開し、同国の反米左派ニコラス・マドゥロ大統領への退陣圧力を強めている。トランプ大統領は１６日に自身のＳＮＳで、ベネズエラ周辺海域の「完全な封鎖」を行うと公表。石油収入に依存するマドゥロ政権に対する