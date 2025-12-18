18日、審理の最終日を迎えた安倍晋三元首相銃撃事件を巡る裁判。殺人などの罪に問われている山上徹也被告に対し、検察側が求めたのは無期懲役でした。また、午後1時過ぎから始まった裁判の冒頭、安倍元首相の妻・昭恵さんの意見陳述書が代理人によって読まれました。そこには、事件や夫への思いなどについて書かれていました。安倍昭恵さんの意見陳述書：私にとっては政治家の安倍晋三であるとともに、かけがえのない、たった1人の