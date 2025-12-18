マウンド上で笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡの東（資料写真）横浜ＤｅＮＡの東克樹（３０）が１８日、横浜市内の球団事務所で契約交渉に臨み、９千万円増の年俸３億円でサインした。今季は２４試合に登板し、１４勝８敗、防御率２・１９をマーク。２年ぶり２度目の最多勝のタイトルにも輝いた。山崎康晃投手（３３）も契約を更改し、現状維持の３億円。来季は６年契約の４年目を迎える。（金額は推定）