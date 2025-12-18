BALLISTIK BOYZが18日、バンドデビュー公演「バリバリ！BANDやろうぜ!!」を前に、都内でゲネプロを公開した。日本テレビのレギュラー番組「バリバリ！バンドやろうぜ!!」で、LDH所属グループとしては初となるバンドに挑戦。メンバー全員がボーカルもこなすなど高い音楽性が持ち味のグループだが、楽器経験者はギターの砂田将宏（25）とドラムの深堀未来（26）のみ。キーボードの日〓竜太（29）と奥田力也（26）、ギターの加納嘉将