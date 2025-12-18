12月17日、NHKは定例会見にて、大晦日に放送する『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が発表されたK-POPグループ・aespaについて、あらためて出場を明言した。「aespaに関しては、メンバーのニンニンさんが過去に起こしていた騒動が再燃していました。2022年、ニンニンさんは、会員向けアプリにて、『かわいいライト買ったよ』と、核爆発で生じるきのこ雲を模したようなランプを投稿。原爆を想起させるアイテムだとして、各所から非