櫻坂46が12月16日および17日に『Buddies感謝祭 2025 EX』を千葉・幕張イベントホールにて開催した。17日の公演では二期生・井上梨名のアイドルとして最後のステージとなる『井上梨名 卒業セレモニー』も実施され、井上の“盟友”ともいえる同期の武元唯衣が涙を流した。【写真】櫻坂46・井上梨名卒業セレモニーライブフォトセレモニーの中では、多くの同期、後輩メンバーが卒業する井上に対して、これまでの感謝の言葉を送った