乃木坂46の5期生・池田瑛紗が18日、自身のインスタグラムを更新。6期生の矢田萌華とともに“エヴァ展”を訪れたことを報告した。【写真】乃木坂46・池田瑛紗、矢田萌華と“エヴァ展”へ池田は投稿で「いっぱい浴びてきましたwith後輩」とつづり、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の「30周年記念展ALL OF EVANGELION」を訪れたことを明かした。同展は、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』放送30周