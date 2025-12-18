お笑いタレントの古坂大魔王さんが2025年12月18日、山手トンネル内で発生した火災に巻き込まれている様子をXで公開した。SNS上では、「安全第一で！」「避難できてよかったです」などの声が寄せられている。「爆発炎上してた...って」古坂さんはXで、仕事の移動中に高速道路で車列が停止したと説明。「そのうち爆音でサイレンが流れ始めた。山手トンネル内で火事」と状況を明かし、「ものすごく怖いアナウンスが流れてる。初めての