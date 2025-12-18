レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１８日、都内で行われた長谷川晶一氏との共著「決断―カンボジア７２時間―」（主婦の友社）の出版記念トークショーに出席した。来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場については「まだ何も決まっていないんですけど」と前置きしながら「日の丸を背負って戦うことはなかなか経験できないことで素晴らしいことなので、その一員にまた加われるように」と