大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士誕生へ、ニコラス・タラセンコが稽古を続けている。１８日は埼玉・川口市にある湊部屋で立ち合いを特訓。英国では柔道やラグビーの経験はあるが「立ち合いは一番難しい。柔道は（始めの合図の後）ゆっくりで帯を取りに行く。ラグビーも肩からぶつかり、相手の足を取りに行く。相撲は頭からぶつかるし全然違う。私は（１９０センチと）背が高いので（低