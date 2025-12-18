女優の桜井ユキが１８日に自身のＳＮＳを更新。足湯ショットを公開し、話題を呼んでいる。インスタグラムで「入川。からの、足湯。桜井」とつづって、河川敷で足を２つのバケツに片方ずつ入れて足湯する様子をアップした。この投稿には「なかなかシュール」「寒そう！」「お体おだいじに」「風邪引かないように」「美！美！美」などの声が寄せられている。