松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「煮込みビーフシチューハンバーグ」を12月23日午前10時から期間限定で販売します。【画像】「え！ 定食もあるの！」ボリューム満点の「煮込みビーフシチュー」の定食を見る！ボリューム満点のメニュー同商品は、ごろっとした牛肉が入った赤ワイン仕立てのビーフシチューにハンバーグを加え、ポテトサラダをトッピングした「ぜいたくな一品」です。さ