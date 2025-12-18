幾田りら（25）が18日、東京・銀座で行われた「コーチ銀座」オープニングイベントに来場し、お気に入りの冬ファッションを披露した。全体をブラウンのトーンで統一し「このケープが、羽織るだけでホリデーの特別な気持ちになれてワクワクできるのでお気に入りです」。自分らしさを表現するために不可欠なものについて「やっぱり、私にとっては歌うことや音楽を奏でること」。最近チャレンジしていることを聞かれると「約1年程前