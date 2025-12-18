広島市は政府が自治体に活用を促す「おこめ券」の代わりにデジタル商品券を配布する方針を示しました。広島市の松井市長は18日に政府が自治体に促す「おこめ券」の代わりに最大5000円分のポイントが付くデジタル商品券を配布する方針を示しました。デジタル商品券が使えるのはスマートフォンのアプリ「としポ」です。広島広域都市圏で貯めて使える「地域ポイント」で市内の食料品を扱う加盟店での使用を検討しています。■広