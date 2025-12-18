合格祈願などの願い事を書いてもらおうと、長崎空港に巨大な絵馬が設置されました。 縦1.2m、横1.8mの「大絵馬」。 飛行機の待ち時間に、誰でも願い事を書くことができます。 日本航空が、大学受験などで飛行機を利用する人たちが増えるこの時期にあわせて、2012年から毎年設置しています。 （東京から） 「1年平和に過ごせるようにしたい。ジェットコースターに乗れるようになり