広島県内に警報が出ているインフルエンザ。患者数は8週連続で増加しています。県が18日に発表した先週1週間のインフルエンザの患者数は1医療機関当たり「41.00人」となり前の週からわずかに増えました。増加は8週連続です。県内全域では先月27日にインフルエンザ警報が発令されており、福山市など県内5つの保健所管内でも警報発令の基準値を超えています。先週1週間の広島市を除く県内の学級閉鎖は98件に上り、県は外出後の手洗い