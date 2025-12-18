まだまだ終わりの見えないドーナツブーム。餃子専門店の大阪王将が新たにドーナツ業界へ参入します。新食感の生ドーナツで行列が絶えない「I'm donut?」や、アメリカから有名ドーナツ店が日本に初進出したりと、ドーナツブームが続くなか…餃子で有名なあの「大阪王将」がドーナツ業界に進出！生地に使われているのは餃子の皮。その名も『ぎょーナツ』！「シュガー味」や「チョコレート味」など5つの味から選べるのですが、な