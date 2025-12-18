年末の大掃除シーズンが近づくいま、活気を帯びている買取専門店。家に眠っている意外なものが高値で売れるかもしれません。東京・銀座にある買取専門店。やってきたのは、60代の男性です。査定員「売却していただく品物を拝見します」60代「1点だけなんですけど…」そう言って袋から取り出したのは、1枚の金貨。表面には鳩、裏面には菊の模様が書かれたこちら、実は…『買取大吉』査定員岸田陸空さん「昭和天皇が60周年在位され