自民、日本維新の会、公明の３党は１８日、来年４月から始まる小学校給食の無償化に関する制度設計で合意した。児童１人当たりの支援額は、給食費の全国平均額を考慮した月５２００円とする。３党の合意文書によると、無償化の対象は公立校に限定し、保護者の所得制限は設けない。給食を実施していない学校には施設整備を後押しする。支援額は２０２３年の給食費の全国平均である４７００円程度で検討していたが、近年の物価上