今回、Ray WEB編集部は読者からバイト先での困った話を聞いて、漫画にしてみました。主人公は居酒屋でバイトしています。バイト仲間とも仲が良くここを気に入っているのですが、店長に問題があって……？朱里に対するひいきがすごい店長に、ついに怒ってしまった主人公。その現場を朱里に目撃されてしまいました。主人公と朱里の関係は、このあとどうなってしまうのでしょう…？原案：Ray WEB編集部作画：たなみライター Ray WEB編