アーバンリサーチが１８日、阪神タイガースと画家・亀井雅文氏とのトリプルコラボアイテムを２３日に発売すると発表した。亀井氏は、忠実な模写が特徴的な画家で、阪神タイガースの往年のストライプ柄オールドキャップをモチーフに描き上げた作品を使用した特別アイテムとなっている。Ｔシャツ、スウェット、フーディの３種類で、キッズサイズも展開。家族や友人同士で着用が可能となっている。購入はオンラインストアから可