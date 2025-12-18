Antigravityは12月18日、世界初の8K 360°カメラを搭載した全景撮影用ドローン「Antigravity A1」の日本での発売を発表しました。デュアルレンズで360°全景を撮影機体の上下に1/1.28インチイメージセンサー内蔵の5.2Kカメラを搭載。8K30fpsまたは5.2K60fps、4K100fpsの360°動画を撮影できます。飛行時にジンバルの調整は不要で、「まず飛ばして、あとで構図を決める」というワークフローが実現。360°動画から視点を自由に選択し