滑川市の小学校できょう交通防犯教室が開かれ、児童たちはカターレ富山の選手と一緒に交通ルールを学びました。滑川市の田中小学校では、「滑川交通安全大使」を務めるカターレ富山の松岡大智選手も参加し、児童たちは横断歩道の渡り方を学んでいました。松岡選手は、危険なプレーをするとレッドカードが出されるように、よそ見しながら横断歩道を渡ることもルール違反だと伝えた。 ◆松岡