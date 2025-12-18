忙しい日々の中で、少しでも自分をいたわる時間を持ちたい--そんな気持ちに応えてくれる新作アイテムが登場しました！ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」は、サイドカットアウトデザインと繊細なレースが魅力の吸水ショーツ「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を、12月4日（木）から公式オンラインストアで予約販売開始中です。 自分をいたわる特別な一枚。レースカットアウトデザインの新作ショー