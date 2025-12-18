使われなくなった社宅を有効活用しようと、北陸電力は、人気ブランドによるまるごと改装、フルリノベーションで賃貸住宅の整備に乗り出しました。どんな住宅に生まれ変わったのでしょうか。およそ30年前、富山市犬島に建てられた北陸電力の社宅。賃貸住宅として、来年春の入居開始に向け整備が進んでいます。きょう報道陣に公開されました。 元々は和室だったこちらの部屋。大規模な改装、リノベーションによって、