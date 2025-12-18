第一三共ヘルスケアは18日、予期しない妊娠を防ぐ緊急避妊薬の「ノルレボ」を、市販薬として来年2月2日から販売することを発表しました。医師の診察なしに薬局やドラッグストアで買うことができる緊急避妊薬の販売は国内で初めてです。「ノルレボ」は、女性が性行為後72時間以内に飲むことで予期せぬ妊娠を防ぐ錠剤で、服用に年齢制限はなく、親などの同意なく購入することができます。購入にあたっては、薬剤師から対面で薬の注意