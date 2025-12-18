歌舞伎俳優の八代目市川染五郎（20）が18日、プライム・ビデオのドラマシリーズ「人間標本」（監督廣木隆一、19日から配信）のプレミアイベントに出席した。湊かなえ氏（52）の同名小説が原作で、親の子殺しがテーマ。西島秀俊（54）が「美を永遠に留めたい」と息子ら6人を“標本”に変えてしまう蝶の学者を演じた。初めて現代劇ドラマに挑戦した染五郎は「西島さんが自然に父親として現場にいてくださったので自然に息子に