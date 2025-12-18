元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が18日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。緊張関係が続く日中問題に改めて持論を展開した。橋下氏は、台湾有事を巡る高市早苗首相の答弁について「高市さんが答弁書通りに読まなかったのを批判されるのは違う」としつつ、「必ず戦略を持たないと。戦略は全くないと思う」とダメ出しした。自身の意見を「超少数みたいなんで」と言いながら、「日本がちゃんと力を持って