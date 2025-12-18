裁判のやり直し＝再審制度の見直しに向けて議論が加速する中、犯罪被害者の遺族が法務省に対し、再審開始の要件緩和に反対する要望書を提出しました。平口大臣に要望書を手渡したのは、2007年に闇サイトで集まった男3人組に名古屋市で娘を連れ去られ、殺害された磯谷富美子さんや支援する弁護士で、再審が簡単に始められることなどへの懸念を示しました。娘を強盗殺人事件で奪われた 磯谷富美子さん「判決が出たということで1つの