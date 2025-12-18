¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê24¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÆ°²è¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤âmiclub¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥á¡¼¥­¥ó¥°Æ°²è¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¡£¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·´°àú¤Ç¤¹¡×¡ÖÅß¤ä¤±¤É¡Á²Æ¤ä¤óÎÉ¤¤Êª»ý¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤ó¤´¤¤¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ