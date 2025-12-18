ボクシングの元WBAフライ級王者・ユーリ阿久井政悟選手の復帰戦がきのう（17日）行われ、見事KOで勝利を飾りました。 9カ月ぶりとなる復帰戦。対戦相手は、元世界ランカー・フィリピンのヴィンセント・ラカール選手です。 序盤からガードを固めて、次々とボディーを打ち込む阿久井選手。3ラウンドでは、強烈な右ストレートが炸裂。見事KO勝利をおさめ、復活の狼煙をあげました。 （元WBAフ