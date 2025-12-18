今月（12月）21日に京都市で全国高校駅伝が開催されます。男女そろって出場する倉敷高校陸上競技部が練習を公開しました。 【写真を見る】全国高校駅伝に男女そろって出場する倉敷高校陸上競技部が公開練習「挑戦者として立ち向かっていきたい」【岡山】 先月2日の県大会で男女ともに優勝し、全国高校駅伝への切符を掴んだ倉敷高校陸上競技部です。2年連続3回目の出場となる女子は、先月16日に行われた中国高校駅伝でも優勝し