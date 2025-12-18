広島テレビが制作した、平和をテーマにしたカレンダーが広島市内の小学校に贈られました。広島市東区にある矢賀小学校に贈られたのは「おりづる平和カレンダー」です。広島テレビの被爆80年プロジェクト「NEVER AGAIN」の一環で制作されました。2023年のG7広島サミットに合わせて被爆者や子どもたちから集めた折り鶴の再生紙が使われており、矢賀小学校の児童たちも協力しました。■矢賀小6年 定本葉乃さん「色