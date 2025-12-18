ＡＩを活用して被爆体験を後世に伝える装置の本格的な運用開始に向けて、初めて学校で体験会が開かれました。 「原爆が投下される前と後で大きく変わったことはなんですか」 「被爆証言応答装置」は質問をＡＩが認識し、２００以上の回答データをもとに一問一答形式で疑似対話ができます。 体験会は広島女学院中学高等学校で行われ、生徒が実際に質問をして体験しました。 中学２年「対面でお話しているような感じがあっ