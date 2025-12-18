■アンネの日記の文言『なぜ人間は、なかよく平和にくらせないのだろう』ナチス・ドイツによる大量虐殺、ホロコーストの犠牲となったアンネ・フランク。15歳9ヶ月の生涯でした。アンネの形見として父親がスイスの自宅の庭で育てた「アンネのバラ」です。福山市にあるホロコースト記念館には父親から日本に贈られ接ぎ木によって株が増やされた「アンネのバラ」約50株が植えられています。アンネのバラは春と秋に見頃を