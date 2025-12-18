?スポーツ×青春ラブコメ?で知られる大御所漫画家・あだち充氏（７４）が１８日、東京・池袋のサンシャインシティで翌日から始まる「―画業５５周年記念―あだち充展」（２６年１月１４日まで）の内覧会に降臨。アニメ版「タッチ」（１９８５〜８７年）でヒロイン・浅倉南の声を担当したベテラン声優・日高のり子（６３）と対談した。日高は展示会の音声ガイドナビゲーターを務める。１９８０年代の「タッチ」「みゆき」「陽あた