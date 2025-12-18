元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2025年12月17日、自身のインスタグラムを更新。同じく元AKB48でタレントの大島優子さん（37）との密着ツーショットを披露した。2人はAKB48の20周年を記念したコンサートに出演していた。「選べないから思い出全部載せちゃう」前田さんは、「選べないから思い出全部載せちゃう」とつづり、大島さんと頬を寄せ合う2ショットなど4枚の写真を投稿。「きっとみんながみたいと思ってくれていたでしょ