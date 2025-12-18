シリーズ「かごしまこの1年」です。2回目は「選挙ラッシュ」となったこの1年をふり返ります。 市町村長選挙のトップを切ったのは、種子島・西之表の市長選挙。馬毛島で進む自衛隊基地整備の是非などを争点に、現職の八板俊輔さんが過去最多となった6人の戦いを制して、3期目の当選を果たしました。 5月。前町長の辞職に伴い、新人2人が争った徳之島・伊仙町の町長選挙では、伊田正則さんが初当選しました。 国政では… 7