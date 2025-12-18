リニモ＝東部丘陵線を運行する愛知高速交通は、来年9月から全区間で一律40円値上げすると発表しました。消費税増税に伴う運賃改定を除くと、リニモの運賃改定は開業以来初めてです。 【写真を見る】｢リニモ｣が値上げに来年9月から全区間で一律40円アップへ運賃改定は開業以来初物価上昇に伴う経費増加や設備更新のため“ジブリパーク”への主要アクセスも担う愛知高速交通 名古屋市名東区の藤が丘と愛知県豊田市