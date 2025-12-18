秋田朝日放送 生涯の暮らしにかかるお金について考える特別授業が秋田県大館市の高校で開かれました。 大館桂桜高校の３年生を対象に夢や目標を見据えて将来の生活について考える特別授業が行われました。ソニー生命保険が２００６年度から全国で展開している「ライフプランニング授業」です。 保険の営業などする「ライフプランナー」が講師を務め、秋田県内では８年ぶりに開かれました。生徒たちは、講師の