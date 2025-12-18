秋田朝日放送 青森県東方沖を震源とする地震で震度６強を観測した青森県八戸市に、１３日から１５日まで秋田朝日放送の今西広陽アナウンサーがテレビ朝日系列の一員として取材に入りました。 後発地震注意情報が出ているなか１４日には国内有数といわれる朝市が開かれました。緊張が続く中でも災害に負けないという地元の人たちの思いがあふれていました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。