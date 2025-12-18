容疑者が逮捕されました。17日夜、須坂市で横断歩道を歩いていた48歳の男性が中型トラックにはねられ大けがをしたひき逃げ事件で警察はトラックを運転していた46歳の男を逮捕しました。男は「人だと思わなかった」と容疑を一部否認しているということです。 リポート「トラックはこの交差点を右折して、横断歩道を渡っていた男性をひき、 そのまま去っていったということです」ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは長野市松代