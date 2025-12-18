大分県大分市佐賀関で11月に起きた大規模火災では、発生した夜、現場の状況を伝えるため、大分県警のヘリコプターが佐賀関に向かいました。 12月18日、操縦士が取材に応じ、当時の状況を語りました。 県警航空隊 宮副一成副隊長 ◆県警航空隊 宮副一成副隊長「これは被災地区の状況を拡大して映している。かなり燃え盛っている状況が確認できる」 県警航空隊の宮副一成副隊長です。 火災当日、佐賀関に