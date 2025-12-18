高市早苗総理と国民民主党の玉木雄一郎代表が18日、党首会談を行い、「年収の壁」を178万円まで引き上げることで合意した。【映像】「満面の笑み」で並ぶ玉木代表と高市総理（実際の様子）これで去年自民、公明、国民民主の３党で合意した、ガソリンの暫定税率廃止と、「年収の壁」の178万円を目指す引き上げ、この両方を達成することになる。玉木代表が18日の会見で強調したのは感謝と敬意だった。冒頭は高市総理に対し「