【WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルバニア・ハーシー） 【映像】まさかの体勢から気合の“セクシー所作”女子王座戦の最中、コーナーで逆さ吊りにされた状態でスリーパーという絶体絶命の危機から生還した美女レスラーが、拷問のような苦境を乗り越え、気合のセクシー所作を披露。雄たけびから怒涛の攻撃で見事に勝利すると、「脱ぐw」「ぶら下がりながら」「もう本物」「成長しすぎ」など驚嘆の声が上がった。