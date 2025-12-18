レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が18日、都内で19日発売の「決断―カンボジア72時間―」（吉田正尚、長谷川晶一著＝主婦の友社）の出版記念トークショーを行った。24年10月に受けた右肩手術の影響で出遅れて今季は55試合で打率・266、4本塁打。。それでも9月は打率・333、13打点と調子を上げ、その後のワイルドカードシリーズではヤンキースに敗れたが打率・571、2打点で、地元ファンからも絶賛される結果を出した。オ