西島秀俊（54）主演の米Amazonの映画、ドラマ製作部門Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（廣木隆一監督、プライムビデオで19日から全5話一挙、世界配信）プレミアイベントが18日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。西島演じる榊史朗教授の幼なじみの世界的アーティスト一之瀬留美を演じた宮沢りえ（52）と娘の杏奈を演じた伊東蒼（20）は、16年の映画「湯を沸かすほどの熱い愛」（中野量太監督）以