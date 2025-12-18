生成AIをめぐる著作権論争が激化する中、米エンターテインメント／メディア業界最大手ウォルト・ディズニー・カンパニー（以下ディズニー）とAI企業OpenAIが手を組んだ。この合意は両業界の関係を変える歴史的な転換点となる可能性がある。 （関連：AIによる"ニセモノの声"が氾濫日本やハリウッドの俳優たちが表明する危機感） 12月12日（現地時間11日）、ディズニーとOpenAIはディズニ