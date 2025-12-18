クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が18日、自身の公式Instagram（＠kamadadaichi）を更新し、負傷からの早期復帰を誓った。鎌田は今月14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0−3）に先発出場していたものの、同試合の60分が過ぎたころ、右ハムストリングの付近を抑えてピッチに座り込み、無念の負傷交代を強いられていた。クリスタル・パレスは18日、カンファレンスリーグ（ECL）