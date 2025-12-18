2025年オフ、巨人を退団した二岡智宏前ヘッドコーチ兼チーフ打撃コーチが、社会人野球チーム『ジェイプロジェクト』の監督に就任することが発表されたのは、12月17日のことだった。二岡氏は1998年ドラフト2位で巨人入り。強肩強打の遊撃手として活躍。当時、スター軍団と呼ばれた巨人にあっても“ニイ〜”の愛称で絶大な人気を誇っていた。2014年1月に引退。プロ15年間で1457試合に出場し、打率.282、173本塁打、622打点、1314